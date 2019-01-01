كيبا: أسطورية لامبارد تساعد تشيلسي على التطور

تعرف على تصريحات كيبا حول سبب تألق تشيلسي مع لامبارد

أشاد كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، بالمدير الفني للفريق فرانك لامبارد كاشفًا عن تأثير الهداف التاريخي على أداء البلوز.

تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة كما يمتلك 7 نقاط في دوري أبطال أوروبا بمجموعته التي تضم أياكس وفالنسيا وليل.

وقال كيبا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لامبارد هو المدرب الذي سبق وكان أسطورة للفريق ولاعبًا هامًا للنادي خلال مسيرته الكروية",

وتابع: "الآن هو في ثاني موسم له تدريبيًا ولكنّه يشاركنا خبراته كلاعب وينقل لنا كل ما يعرفه عن كرة القدم ولأنّه سبق وفاز مع البلوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا فهذا يمنحنا الثقة".

الحارس الباسكي عبّر عن سعادته بالعمل تحت قيادة لامبارد مؤكدًا أنّ الفريق لا يزال بحاجة إلى الوقت للتطور وتحسين بعض الأخطاء.

وأردف: "في بداية الموسم عانينا بعض الشيء ولكن بعد ذلك نجحنا في تقديم مستوى أفضل وأعتقد أنّ الفريق قادر على التطور كمجموعة".

واختتم: "بالطبع مانشستر سيتي وليفربول في مستوى أفضل من باقي الفرق ولكننا نقاتل ووصلنا بالفعل للمركز الرابع ونقترب منهم كثيرًا. أعتقد أنّ الفريق في وضع جيد".

كيبا انضم إلى تشيلسي في صيف 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو ليصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ.