كيبا: دي خيا محبط من جلوسه على دكة البدلاء

حارس مانشستر يونايتد غاب عن التشكيل الأساسي لإسبانيا بتصفيات اليورو

أكد كيبا أريزابالاجا حارس المنتخب الإسباني، تفهمه لحزن زميله ديفيد دي خيا، بعد جلوسه على دكة البدلاء في الفترة الأخيرة.

دي خيا عانى من هبوط شديد في المستوى مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، مما دفع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، للاعتماد على كيبا بدلاً منه.

حارس تشيلسي ظهر بصورة طيبة في مباراتي إسبانيا ضد جزر الفارو والسويد، حيث فاز الماتادور بالمواجهتين وانفرد بصدارة مجموعته بتصفيات يورو 2020.

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وقال كيبا في تصريحات صحفية:"سأواصل العمل وبذل كل ما بوسعي مع المنتخب والنادي من أجل كسب ثقة المدرب".

وأضاف:"أي من يلعب فينا سيظهر بمستوى جيد، أتفهم إحباط ديفيد، نحن نتدرب وفي النهاية المدرب يتخذ القرار، بعدها يجب علينا إظهار رد فعل".

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وتابع:"الجدل المثار شيء طبيعي في كرة القدم ويجب أن نتقبل وجوده، سعيد باللعب ومساعدة الفريق لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وفي نهاية حديثه أكد كيبا على علاقته الجيدة بدي خيا وكذلك باو لوبيز الحارس الثالث بإسبانيا، مشيراً لعدم وجود أي ضغينة بينهم.