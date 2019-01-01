كيبا: المنافسة مع دي خيا أمر جيد للمنتخب

كيبا يشعر بالثقة بسبب المداورة..

أبدى كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي والمنتخب الإسباني سعادته بمنافسة مواطنه ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على المركز الأساسي للمنتخب.

وقال كيبا في المؤتمر الصحفي:"هدفي هو اللعب، كل اللاعبين يرغبون في التواجد بالتشكيل الأساسي. أملك الثقة والرغبة في مساعدة الفريق".

وأضاف:"إذا كنت في التشكيل سأهدف للفوز بمباراة لن تكون سهلة ضد النرويج. من الصحيح أني بالكاد شاركت في كأس العالم، ولكني الآن أكثر قدرة على مساعدة الفريق".

وأوضح:"حين يكون هناك نقاشاً حول أحد مراكز المنتخب، هذا أمر جيد يفيد الفريق".

وتابع:"سياسة المداورة باتت عرفاً هنا، ومنذ ذلك الوقت يمكنك الثقة بنفسك".

يذكر أن كيبا قد غادر الدوري الإسباني في صيف 2018، منتقلأ من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي.