كوينتراو : رونالدو موهبته طبيعية ويلعب مثل الوحوش

سبق أن لعب بجواره في ريال مدريد

كريستيانو رونالدو عبارة عن وحش وُلد بموهبة طبيعية، بهذه الكلمات وصف البرتغالي فابيو كوينتراو زميله السابق في ريال مدريد والبرتغال.

رحلة طويلة خاضها رونالدو على مستوى الأندية والمنتخب، حيث فاز بالكرة الذهبية 5 مرات، ومازالت القصة مستمرة مع فريقه الحالي يوفنتوس.

كوينتراو الذي يلعب حاليًا في ريو آفي البرتغالي، سبق أن لعب مع رونالدو في ريال مدريد وعلى مستوى المنتخب أيضًا، وقرر الحديث عن التجربة التي خاضها مع صاحب الـ35 سنة.

المزيد من الفرق

وقال كوينتراو لصحيفة "O Jogo" البرتغالية:"أتمنى أن تتاح الفرصة للأشخاص الآخرين من أجل العمل معه لرؤية ما هو عليه عن قرب".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف:"إنه مثل الوحوش، صديق عظيم وشخصية ممتازة، لقد ولد بموهبة طبيعية وقد عمل بجد ليصبح الأفضل في العالم".

وأما عن مسيرته الشخصية قال صاحب الـ32 سنة:"أفكر في العمل كل يوم، مع العلم أن الأمر ليس سهلًا بعد الانقطاع الطويل، عائلتي كلها فخورة بمسيرتي".

إقرأ أيضًا .. ليس متخاذلًا من فراغ .. أهداف رونالدو الدولية الرسمية تفضح سجل ميسي!

يذكر أن كوينتراو خاض مسيرة حافلة في أوروبا، حيث حقق العديد من البطولات مع ريال مدريد، قبل أن تتسبب الإصابات في انهيار مستواه ورحيله عن النادي الإسباني ليعود مرة أخرى للدوري البرتغالي.