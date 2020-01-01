كويلار يكشف وجهته الجديدة حال الرحيل عن الهلال

كويلار يتحدث عن علاقته بالهلال

كشف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي، عن مستقبله مع الزعيم خلال السنوات المقبلة وما وجهته في حالة الرحيل.

ويقدم كويلار مستويات جيدة رفقة الهلال منذ الانضمام له، جعله من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني.

وأكد اللاعب الكولومبي على سعادته بوجوده في الهلال خلال الفترة الحالية وأنه ليس لديه أي نية للرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

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وقال كويلار في تصريحات لصحيفة "Terra": "ليس لدي نية لترك الهلال خلال الوقت الحالي، أنا سعيد للغاية بالتواجد في الفريق".

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وأضاف الكولومبي: "عائلتي تشجعني للغاية للاستمرار مع الهلال، وهو ما يدفعني أكثر للراحة خلال الفترة الحالية مع الفريق".

وأردف كويلار: "هناك في عقدي بند يلزم بالانضمام إلى فلامنجو في حالة العودة مرة أخرى للعب في البرازيل، وليس محتاج لهذا البند تربطني علاقة قوية بالمسؤولين هناك والجماهير لا تسمح لي بالانضمام لفريق آخر".