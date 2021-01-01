كويلار يحدد موقفه من البقاء مع الهلال بعد تلقيه عروضًا برازيلية وإيطالية

كويلار لم يغلق الباب أمام رحيله عن الهلال

كشف الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي الهلال، عن موقفه من البقاء مع ناديه، بعد تلقيه عروضًا رسمية من جانب أندية إيطالية وبرازيلية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كويلار يقدم أداء ثابت ومميز منذ انضمامه لصفوف نادي الهلال، خلال صيف 2019، قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، ليصبح واحدًا من أهم عناصر الزعيم.

اللاعب الكولومبي قال خلال تصريحات لراديو "CARACOL": "الهلال تلقى عروضًا من أندية برازيلية وإيطالية وبطولات أخرة، من أجل التعاقد معي، ولكنني سعيد هنا في السعودية خلال الوقت الحالي".

جوستافو تابع: "أشعر بالراحة هنا بالمملكة العربية السعودية أنا وأسرتي، ونحن متكيفون مع ثقافة العالم العربي، وفكرة الرحيل غير مطروحة حاليًا".

اللاعب صاحب الـ28 عامًا أردف: "هناك العديد من الفرق البرازيلية التي تواصلت معي خلال الفترة الماضية بالفعل، ولكني سعيد بتواجدي مع الهلال خلال الوقت الحالي، وهو نفس شعور أفراد عائلتي".

وعن إمكانية رحيله عن الهلال، لم يغلق جوستافو الباب، حيث قال: "بالرغم من أنني أشعر بالسعادة والراحة بالسعودية، ولكني منفتح على أي احتمال من أجل الانتقال لفريق آخر، هذه هي كرة القدم، اليوم أنا في الهلال وغدًا في فريق آخر".

واستطرد قائلًا: "من أسباب تواجدي هنا في السعودي، هو رغبة عائلتي، لأن كرة القدم في البرازيل تستهلكك ولا تمتلك وقتًا من أجل الجلوس مع العائلة، هناك في السعودية نشعر بالهدوء والراحة".

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واختتم كويلار تصريحاته قائلًا: "الهلال ملتزم معي بجميع ما تم نصه في العقد بيني وبينهم، وسأقوم بتحليل العروض التي وصلتني، وذلك في حالة هناك رغبة من الهلال برحيلي، وإذا كانت تريد مني البقاء سأبقى لأنني سعيد".

وانتشرت أخبارًا خلال الأسبوع الماضي، حول ارتباط كويلار بإمكانية العودة إلى البرازيل، حيث هناك اهتمام من جانب فريقي جريميو وأتلتيكو مينيرو، بالإضافة لوجود عروض من دوريات أخرى.