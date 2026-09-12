"يريدون الدوري والأبطال كل عام" .. كونسيساو يعلق على فشله في الاتحاد وميلان

تحدّث المدرب السابق لـميلان، سيرجيو كونسيساو، إلى DAZN Portugal عن مستقبله وأمور أخرى. وأكّد المدرب البرتغالي، الذي كان ضيفًا خاصًا في فقرة ما بعد مباريات دوري أبطال أوروبا، أنه تلقّى عدة عروض خلال الأشهر الأخيرة.

وقال البرتغالي: "نعم، في هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة وصلتني دعوات كثيرة. اليوم بالتحديد، على سبيل المثال، من نادٍ عربي. وقبل أسبوع وصل عرض من نادٍ يوناني غيّر مدربه. كانت هناك اتصالات أيضًا مع نادٍ تركي ليس من بين ما يُسمّى بالأندية الكبيرة. ليس من الصعب جدًا الوصول إلى ذلك".









وأتبع: "المشروع المقبل يجب أن يكون شيئًا أشعر أنه متين، كي أتمكّن من البقاء فيه بعض الوقت وأن يمنحني إمكانية الفوز، لأنه من الصعب جدًا عليّ أن أخسر. هذا جزء من المشروع، لكن من خلال تلك اللحظات الأقل إيجابية بالتحديد نتعلّم، وهذا العام في الاتحاد… سيلزم برنامج آخر لوصف السياق في السعودية. لم تسر الأمور على ما يرام".

وعن تجربته في ميلان: "بقيت في ميلان ستة أشهر، سارت خلالها الأمور… لن أقول بشكل ممتاز تمامًا، لكننا نجحنا في الفوز بكأس السوبر والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا. قال أموريم قبل فترة قصيرة إن ميلان فاز ببطولتين للدوري في عشرين عامًا، وهذا صحيح. كأس أو كأسان، إحداهما من نصيبي، في ستة أشهر. ثم تأكّد أن المدرب لم يكن المشكلة الوحيدة. بالطبع كان لي نصيبي من اللوم ولا أريد التهرّب من مسؤولياتي، لكن اتضح أن أليجري والإدارة… سقطوا جميعًا".









وأكمل: "لم يكن الخطأ في تغيير المدرب، وأريد أن أوجّه تحية إلى روبن، متمنيًا له كل التوفيق في هذه المسيرة الجديدة التي ليست سهلة أبدًا، خاصة نظرًا لسياق النادي. الضغط الموجود هناك… الناس يعتقدون أنه يجب أن يكونوا أبطال أوروبا كل عام وأن يفوزوا بالدوري".



