كوندي يعترف لمبابي وبنزيما : أريد الانتقال إلى ريال مدريد

عقبة واحدة تهدد الصفقة

اعترف جول كوندي مدافع إشبيلية ومنتخب فرنسا لزميليه كيليان مبابي وكريم بنزيما، برغبته في اللعب لريال مدريد الموسم القادم.

بعد التعاقد مع المدافع النمساوي دافيد ألابا، لا يزال ريال في السوق من أجل التعاقد مع مدافع آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بسبب إعلان سيرخيو راموس لرحيله عن النادي، بالإضافة للشكوك حول مستقبل رافاييل فاران الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2022.

وهو ما يجعل كوندي أحد أهم الأهداف للنادي الإسباني، من أجل تدعيم فريق المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

شبكة "ABC" الإسبانية أكدت أن كوندي أخبر بنزيما ومبابي في معسكر منتخب فرنسا باليورو، بأن ريال هو وجهته المفضلة.

وقال اللاعب للثنائي إنه يرى ريال هو المكان المثالي له بعد موسمين مع إشبيلية، للفوز بالألقاب الكبيرة في المستقبل القريب.

الأنباء تعطي ريال ورئيسه فلورنتينو بيريز دفعة معنوية قوية، من أجل تسهيل المفاوضات مع ناديه للحصول على خدماته.

العقبة الأكبر في الصفقة هي القيمة المالية لها، حيث هناك بند يتيح رحيل اللاعب مقابل 80 مليون يورو، وهو رقم مرتفع للغاية بالنسبة لريال في الوقت الحالي.

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المنافسة كذلك تبدو قوية على ضم المدافع الفرنسي، بوجود اهتمام من تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام بالتعاقد معه.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة لعب 49 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي، وشارك يوم الأربعاء الماضي أمام البرتغال في اليورو كظهير أيمن.