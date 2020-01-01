كوندوجبيا: بوجبا سيفاجئ جمهور مانشستر يونايتد

مستقبل كبير ينتظره..

يؤمن جيوفري كوندوجبيا، لاعب فالنسيا، أن مواطنه بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، سوف يعود بكل بقوته في الفترة المقبلة.

وأعلن بوجبا في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل عن المانيو بالصيف الماضي، ويرى البعض أنه يتمرد حاليًا على إدارة الشياطين الحُمر.

الدولي الفرنسي لم يشارك منذ مدة طويلة بسبب الإصابات، وعاد لفترة وجيزة قبل أن يُصاب ثانيةً ويُجري عملية جراحية في يناير الماضي.

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بدوره، فإن كوندوجبيا مطمئن لعودة بوجبا لسابق عهده، حيث قال "لست قلقًا عليه، لقد أظهر قبل ذلك أنه لاعب كرة رائع يعرف كيف يفعل الأشياء بروعة.".

كما أضاف "نحن نعرف كرة القدم جيدًا، بمجرد أن يكون اللاعب مصابًا أو يتراجع مستواه يبدأ الجمهور في نسيانه والتقليل من قدراته.".

"لكن بوجبا يعرف الكرة جيدًا، وإنه حقًا مميز على المستوى الإنساني، سوف يفاجئ الجميع، فلديه قدرة عقلية كبيرة، لقد حصل كل شيء لصالحه."

وأتم "لديّ ذكريات كثيرة معه، كُنّا مجموعة رائعة من الأصدقاء نعرف بعضنا البعض منذ أن كنّا في عامنا الثالث عشر ولعبنا مع بعضنا البعض في مراحل الشباب.".

يذكر أن كوندوجبيا قد زامل بوجبا في منتخب فرنسا للشباب تحت 20 عامًا عندما حقق الديوك حينها لقب كأس العالم عام 2013.