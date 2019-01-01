كونتي كان خيار يوفنتوس الأول قبل ساري

يوفنتوس ذهب إلى كونتي قبل أن يستقر على ساري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس وضعت أنطونيو كونتي كخيار أول لخلافة المدرب السابق للبيانكونيري ماسيمليانو أليجري.

وكان كونتي قد أصبح مدربًا للعدو اللدود إنتر بعد مفاوضات مطولة وتأجيل متكرر للإعلان الرسمي عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ووفقًا للمصادر، فإن يوفنتوس حاول التعاقد مع كونتي كخيار أول قبل اللجوء إلى التفاوض مع مدربه الحالي ماوريسيو ساري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وحسب ليبرو، فإن السبب في عدم إتمام التعاقد هو الثنائي فابيو باراتيتشي وبافيل نيدفيد اللذان وقفا أمام عودته بعد التطورات الأخيرة.

وجاء ذلك بسبب العلاقة الوطيدة بين كونتي والمدير الرياضي الحالي لإنتر والسابق ليوفنتوس جيوسيبي ماروتا، الذي جعل كونتي ينظر إلى إنتر كخيار أول.

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يذكر أن أنطونيو كونتي يعد قائدًا سابقًا ليوفنتوس كلاعب ومن أبرز مدربيه في العصر الحديث، وتعاقده مع الغريم إنتر خلف له الكثير من العداوة والكراهية من قبل جمهور السيدة العجوز.