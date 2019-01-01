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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كونتي يطلب لاعب يوفنتوس مساعداً له في إنتر

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Getty/Goal
قرار قد يغضب جمهور النيراتزوري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير إيطالية أن أنطونيو كونتي يريد أندريا بارزالي، لاعب يوفنتوس، مساعداً له في الجهاز التدريبي حال تولى تدريب إنتر.

وأعلن بارزالي اعتزاله اللعب بحلول نهاية الموسم الجاري بعد مشوار حافل في الملاعب مع يوفنتوس، فولفسبورج، وباليرمو.

وقالت "كورسيرا" إن كونتي طلب بارزالي ليكون مساعده في النيراتزوري، بالإضافة لعودة ليلي أوريالي لتولي منصب مدير الفريق.

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وعمل أوريالي مع كونتي في المنتخب الإيطالي بنفس المنصب، وشغله في إنتر مع جوزيه مورينيو وروبرتو مانشيني، بالإضافة لكونه لاعب سابق بالفريق.

وأكدت معظم الصحف الإيطالية ووسائل الإعلام تولي كونتي تدريب النيراتزوري الموسم المقبل خلفاً للوشيانو سباليتي.

ويلعب إنتر مساء الأحد مع نابولي ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة للدوري الإيطالي وسعيه لبلوغ دوري الأبطال الموسم القادم.

 

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