كونتي يسير على نهج مورينيو مع جماهير تشيلسي

سيتعامل مع اليوفي على أنه غريم لدود

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

اعتبر مدرب الإنتر الجديد أنطونيو كونتي، علاقته وارتباطه بناديه السابق يوفنتوس، مجرد ماضي، في إشارة واضحة منه، إلى أن ولائه من الآن وصاعدًا سيكون للنيراتزوري، على غرار ما فعله البرتغالي جوزيه مورينيو، مع تشيلسي وجماهيره بعد ذهابه إلى العدو المحلي مانشستر يونايتد.

وقال كونتي في مؤتمر تقديمه للإعلاميين للمرة الأولى بصفته مدرب الإنتر الجديد "علينا أن نعمل كمجموعة واحدة متماسكة، ونستطيع أن نُحقق 15 لـ25 نقطة أكثر من المواسم السابقة"، مُشددًا على ضرورة بذل كل ما في الوسع لتحقيق طموح النادي، وفي الوقت ذاته، هدد فئة المُقصرين بالطرد.

وعن مواجهة فريقه السابق، وبالأخص المباراة التي سيحل فيها ضيفًا على ملعب "يوفنتوس ستاديوم"، ليكون خصمًا للجماهير التي طالما كانت تغني باسمه قبل 5 سنوات، قال "بالطبع ستكون مباراة مهمة للغاية عندما نواجهة يوفنتوس، أولاً سنواجه بطل الدوري في آخر 8 سنوات، لكن ستكون هناك 36 مباراة أخرى أمام فرق أخرى غير اليوفي".

وتابع "لذلك إذا أردنا أن نكون طموحين، فعلينا التركيز على كل 90 دقيقة على حدة، زيارتي لملعب يوفنتوس ستكون عاطفية، تعرفون التاريخ جيدًا، بما في ذلك ماضيي (كلاعب وكمدرب)، لذا ستكون هناك مشاعر مختلطة، لكن بمجرد أن يطلق الحكم صافرة البداية، سأتعامل مع تورينو أو يوفنتوس على أنهم خصمين".

غرف ملابس الفريقين قبل أقل من ساعة من بداية مباراة #مدغشقر_الكونغو 👕#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/9vjx866bmw — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

وختم بحديث مشابه عن بداية اللقاء الصحفي، بالتشديد على ضرورة التضحية من أجل الفريق، ليتمكن من تكرار ما فعله من قبل مع اليوفي، عندما انتشله من براثن الضياع، بإعادته من المنافسة على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي لبطل جنة كرة القدم لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يُسلم الراية لماسيميليانو أليجري، الذي أكمل المسيرة حتى اللقب الثامن متتالي.