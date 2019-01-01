كونتي يسعى لضم ماركوس ألونسو من تشيلسي لإنتر

تقارير صحفية تؤكد رغبة المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر في الحصول على خدمات ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من قبل المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر في الحصول على خدمات اللاعب ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدرب يريد الحصول على خدمات اللاعب لمعرفته الجيدة بقدراته.

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ويعاني إنتر من مشاكل عديدة في مركز الظهير الأيسر منذ عدة أشهر بسبب الإصابات المتكررة لكوادو أسمواه وسوء حالة ركبته.

ويمر اللاعب نفسه بأزمة قلة مشاركة مع تشيلسي هذا الموسم منذ وصول المدرب الجديد فرانك لامبارد الذي أشركه في سبع لقاءات بالدوري الإنجليزي.

وظهر ألونسو تحت قيادة لامبارد في ١٣ مناسبة في كل البطولات وسجل هدف وحيد كان في الدوري الإنجليزي كما صنع هدفين.

جدير بالذكر أن ألونسو ليس بالغريب على أجواء الدوري الإيطالي حيث لعب لصفوف فيورنتينا بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ قبل أن ينضم لتشيلسي.