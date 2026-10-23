شرطان من الإيطالي للموافقة .. كونتي يتفاوض مع مانشستر يونايتد وبيان رسمي للتوضيح

مشاركة تابع GOAL على جوجل

ذكرت تقارير أن أنطونيو كونتي منح الضوء الأخضر لانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد، لكن المدرب السابق لتشيلسي ويوفنتوس وضع شرطين مهمين قبل أن يوافق على تولي المهمة. ومع مواجهة مايكل كاريك ضغوطًا شديدة عقب سلسلة كارثية من النتائج، برز المدرب الإيطالي كأحد المرشحين الأوفر حظًا لقيادة مهمة الإنقاذ في أولد ترافورد.

إعلان

كونتي يضع شروطه أمام إدارة مانشستر يونايتد

عقب الهزيمة الساحقة بنتيجة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، تواصل مسؤولو مانشستر يونايتد مع كونتي حسبما تردد. وتصاعدت المحادثات مساء الأربعاء، حيث أبدى المدرب الإيطالي اهتمامًا كبيرًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن وفقًا لتقارير صحيفة لا ريبوبليكا، فقد اشترط المدرب تحقيق مطلبين صارمين قبل أن يلتزم بتولي المهمة في أولد ترافورد.

يصرّ كونتي على الاحتفاظ بالسلطة الكاملة على استراتيجية انتقالات النادي لضمان توافق جميع الصفقات الجديدة مع رؤيته التكتيكية المحددة. علاوة على ذلك، يطالب المدرب السابق لنابولي وإنتر بالحرية الكاملة في تعيين طاقمه المساعد الخاص، رافضًا توريث الجهاز الفني الحالي. وتدرس إدارة يونايتد الآن ما إذا كانت ستقبل هذه الشروط الصارمة فيما تقيّم خياراتها.

المدرب الإيطالي خرج ببيان عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية لتوضيح حقيقة المفاوضات مع مانشستر ووضعه شروطه الخاصة، إذ أكد عدم صحة تلك الأنباء وعدم وجود أي أحاديث من طرفه مع يونايتد في الأيام الأخيرة لخلافة كاريك.

انقسام داخل الإدارة حول التعيين المقبل للمدرب

Getty Images

خلف الكواليس، تردد أن كبار مسؤولي النادي منقسمون حول المرشح المثالي لتولي القيادة في حال إقالة كاريك. وبينما يُعد كونتي اسمًا بارزًا قيد الدراسة، يحمل جيسون ويلكوكس وكريستوفر فيفيل وجهتي نظر متعارضتين بشأن الخطوات المقبلة للنادي.

إعلان إعلان

يدفع فيفيل بقوة باتجاه المدرب السابق لبايرن ميونخ يوليان ناجلسمان لقيادة عملية إعادة البناء. وعلى النقيض، يفضّل ويلكوكس مدربًا يتمتع بخبرة مثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز لتحقيق استقرار فوري في غرفة الملابس.

مواضيع ذات صلة

إلى جانب كونتي، أعدّ ويلكوكس قائمة مرشحين تميل بشدة نحو العنصر المحلي. فإيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، وفابيان هورتسلر مدرب برايتون، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، جميعهم يُنظر إليهم كبدائل ممكنة في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي.

كاريك يتجاهل أحاديث الإقالة بعد الإذلال أمام كومو

في غضون ذلك، يقاتل كاريك من أجل البقاء بعد أن حقق فوزين فقط من أول 11 مباراة ليونايتد هذا الموسم. وعلى الرغم من التكهنات المتصاعدة حول مستقبله، يصرّ صاحب الـ45 عامًا على أن همّه الأساسي هو التراجع المقلق في مستوى الفريق وليس أمنه الوظيفي الشخصي.

إعلان

وفي حديثه عقب الهزيمة الثقيلة في إيطاليا، قال مدرب مانشستر يونايتد: «اسمعوا، لم أفكّر مطلقًا في منصبي الشخصي. [أفكاري منصبّة] على المشجعين، فقد كنت واحدًا منهم وأنا أشاهد ذلك ولم أكن سعيدًا على الإطلاق.

وأكمل: "الأمر لا يتعلق بي الآن ولا بمشاعري في هذا الصدد. إنه يتعلق أكثر بنا كفريق وكنادٍ كرة قدم، بالشكل الذي نريد أن نظهر عليه، والشكل الذي يجب أن نكون عليه. وكما قلت، النتائج قد تأتي وقد تذهب أحيانًا، لكن يجب أن تؤدي بطريقة معينة. وهذا لم يكن كذلك".

إعلان

مواجهة بورنموث قد تحدد مصير كاريك

Getty Images

يُتوقع أن يبقى كاريك على رأس الجهاز الفني في مباراة يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث نهاية هذا الأسبوع. وسيواجه المدرب الواقع تحت الضغط وسائل الإعلام يوم الجمعة، حيث سيتعرض حتمًا لأسئلة حادة بشأن فترته التدريبية وشائعات كونتي المستمرة.

ومع إجراء الإدارة محادثات علنية مع مرشحين من الخارج، فلن يكفي سوى فوز مقنع على بورنموث لمنح كاريك مزيدًا من الوقت في أولد ترافورد. وستحدد النتائج خلال الأيام المقبلة في نهاية المطاف ما إذا كان النادي سيقدم على الخطوة الحاسمة ويقبل مطالب كونتي.







