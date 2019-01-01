كونتي يبتعد خطوة عن إنتر ويقتربها من روما

كونتي يقترب من روما بعد مطالبة توتي وماروتا يفشل في جلبه إلى إنتر ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بات يقترب يومًا عن يوم من تدريب روما.

وكان أنطونيو كونتي قد تم ترشيحه لقيادة كلًا من يوفنتوس وميلان وإنتر وروما مع بداية الموسم المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، تراجعت أسهم الأندية الثلاثة الأولى وبدا روما هو المرشح الأبرز لأن يكون وجهة كونتي المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وقال كالتشيو ميركاتو إن كونتي لم يتفق مع إنتر ميلان حول التفاصيل الخاصة بالعقد بينهما وأصبح بعيدًا عن النيراتزوري.

وأضاف أن فرانشيسكو توتي تواصل مع جيمس بالوتا مالك نادي روما وأقنعه بأن كونتي هو رجل المرحلة المقبلة.

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد فاز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس لثلاثة أعوام متتالية بداية من 2012.