كونتي: من المخيب للآمال عدم تأهل إنتر للنهائي وحارس نابولي كان رجل المباراة

نواة للمستقبل..

أبدى أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، خيبة أمله من عدم وصول فريقه لنهائي كأس إيطاليا والخروج على يد نابولي، مؤكدًا في الوقت نفسه على رضاه الكامل عن المستوى الذي ظهر به لاعبوه أمام نادي الجنوب في مباراة الإياب.

وفشل إنتر في تعويض هزيمته في الذهاب بهدفٍ نظيف بسان سيرو، واكتفى بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق أمام كتيبة جينارو جاتوزو في الإياب مساء السبت بملعب سان باولو، ليتأهل نابولي للنهائي ويلتقي مع يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل بروما.

النيراتزوري كان الطرف الأفضل في المباراة بوضوح، لكن تألق دافيد أوسبينا وقف حائلًا أمام إحراز كتيبة كونتي لهدف ثانٍ والوصول لمقابلة البيانكونيري في النهائي، وقد حاول كونتي في حديثه بعد المباراة أن يكون إيجابيًا بتأكيده على أن أداء اليوم نواة لأداء أفضل مستقبلًا.

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المدرب الإيطالي قال للإعلام "على مدار المباراتين، أعتقد أننا نستحق أكثر من النتيجة بكثير، ليس لديّ سوى القليل من اللوم على اللاعبين بعد مباراة هذا المساء، فاليوم قدمنا كرة القدم العدوانية التي أريدها وحاولنا السيطرة على المباراة".

"لقد أوجدنا العديد من الفرص وربما كان بمقدورنا أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى، لكن أوسبينا قام ببعض التصديات المذهلة وكان حاسمًا لفريقه."

كما أضاف "من المخيب أن نتلقى هذا الهدف، فقد أتى من خطأ ساذجًا كان بمقدورنا تجنبه، إذا أردنا أن نقاتل مع فريق مثل نابولي فكان ينبغي علينا أن نصنع فرصًا كثيرة ونسيطر على المباراة، وهذا حدث ويبشر بالخير للمستقبل".

"راجعت الإحصائيات وقمنا بعمل كثير، كان أوسبينا رجل المباراة وأنقذهم عدة مرات، يمكننا أن نتحسن أمام المرمى، ولكن ليس لديّ أي شكاوى أخرى، لقد اختبرنا ما قمنا به في التدريبات وأنا راضٍ أكثر عن تحركاتنا مما كُنّا عليه من قبل."

وأتم "من المخيب للآمال ألا نتأهل بعد كل ما قدمه اللاعبون، أنا راضٍ عن الأداء، فلا ننسى أن نابولي لعب مباراة دفاعية، وهنا لا يكون الأمر سهلًا على لاعبي خط الوسط للعثور على مساحات والتمرير، لكننا بالفعل خلقنا العديد من الفرص ويسعدني أن يتأقلم كريستيان إريكسن بشكل أفضل".

الجدير بالذكر أن إنتر يأتي ثالثًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر يوفنتوس مع وجود مباراة أقل للنادي الأزرق ستُلعب يوم الأحد 21 يونيو أمام سامبدوريا.