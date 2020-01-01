كونتي: كنت قريبًا من ضم فان دايك ولوكاكو لتشيلسي

ملف الانتقالات كان من أهم أسباب رحيله عن النادي الإنجليزي

أشاد أنطونيو كونتي مدرب إنتر، بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مؤكدًا أنه حاول التعاقد معه خلال فترة عمله مع تشيلسي.

كونتي نجح في الفوز بالدوري الإنجليزي مع البلوز، في الموسم الأول له مع الفريق، قبل أن يرحل بسبب توتر علاقته مع إدارة النادي في الموسم الثاني.

ملف الانتقالات كان من أهم أسباب توتر العلاقة، حيث فشلت إدارة تشيلسي في التعاقد مع العديد من الأهداف الرئيسية للمدرب الإيطالي.

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وفي هذا السياق قال كونتي لصحيفة "تيليجراف" البريطانية:"طلبت التعاقد مع لاعبين في تشيلسي بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي واقتربنا كثيرًا من ضم كل منهما".

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وأضاف:"الأول كان روميلو لوكاكو والثاني هو فيرجيل فان دايك، حيث كنا في اتصالات معهما بشكل يومي، كانت لدي ثقة كبيرة في قدرتهما على تطوير الفريق".

وتابع:"فقدنا الزخم لجعل تشيلسي في القمة والبقاء عليها لسنوات عديدة، وكان من المؤسف عدم التعاقد مع لوكاكو الذي أظهر قيمته مع إنتر، وكذلك فان دايك الذي تألق مع ليفربول".

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وتابع:"محاولة التعاقد مع فان دايك لوكاكو، أظهرت فكرتي الصحيح عن النادي، ورغبتي في تدعيم صفوف تشيلسي من أجل البقاء على القمة".

يذكر أن لوكاكو يعمل حاليًا مع كونتي في إنتر، ويتألق بشكل لافت للأنظار مع الفريق الإيطالي، حيث نجح في التسجيل 41 مرة في 59 مباراة.