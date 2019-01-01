كونتي: غياب ميسي لن يضعف برشلونة ولا نريد إلا الفوز

أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر يؤكد على ضرورة تحقيق الفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر على ضرورة تحقيق فريقه للفوز في المباراة المقبلة أمام برشلونة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر المعتاد للمباراة التي تقام غدًا على ملعب جوزيبي مياتزا، وأكد خلالها أن فريقه مستعد بشكل جيد لمواجهة رفاق ميسي.

وقال كونتي عن تفاؤله بإمكانية غياب ميسي للراحة: "برشلونة واحد من أقوى فرق العالم ولديه أفضل اللاعبين وفي كل موسم هدفهم الفوز بكل البطولات، ولفعل ذلك يجب أن تمتلك فريقًا به عناصر قوية في كل المراكز مما يعني أن مواجهتهم لنا ستكون صعبة".

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وأضاف: "في برشلونة ستحمل المباراة ضغوطًا أقل بالنسبة لهم لكن علينا أن نفكر في أنفسنا، سنخوض تلك المباراة بكل ما لدينا من قوة وسنعطيها كل ما نملك وربما لا يكون ذلك كافيًا في النهاية أمامهم".

وأكمل: "لقد مر الفريق بالكثير من التغييرات منذ مباراة الدور الأول التي قدمنا فيها أداءً عظيمًا وحقق برشلونة العديد من الانتصارات الهامة وتحسنوا، سنحاول أن نحد من خطورتهم هذه المرة وأن نصنع لهم المشاكل".

وأنهى تصريحاته: "أنتظر الكثير من الدعم والطاقة الإيجابية في ملعبنا، نريد أن نخوض تلك المباراة ونحن نيتنا أن نصل للدور التالي ويجب أن يكون ذلك هو هدف الجميع".

جدير بالذكر أن فوز إنتر بالمباراة يصعد به بشكل مباشر للدور التالي من دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن نتيجة بوروسيا دورتموند بسبب المواجهات المباشرة التي يتفوق فيها الفريق الإيطالي.