كونتي: سعيد بنظافة الشباك وآمل بشفاء عاجل لباريلا

تصريحات أنطونيو كونتي عقب فوز إنتر على تورينو

قال أنطونيو كونتي المدير الفني نادي إنتر إن الانتصار على تورينو كان هامًا بالنسبة للفريق، معربًا عن سعادته بأن الفوز جاء مع خروج الفريق بشباك نظيفة..

وحقق إنتر انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليواصل أرقامه المميزة خارج أرضه ونتائجه الجيدة بشكل عام في الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، تحدث كونتي عن صعوبة المباراة مؤكدًا أن الفوز هو الأهم دائمًا، ولكن الخروج من المباراة دون تلقي أهداف يجعله سعيدًا بشكل أكبر.

وأضاف: "لوكاكو ولاوتارو كانا في الموعد من جديد، هما مهاجمان شابان ولديهما 6 أو 7 سنوات من أجل التطور أكثر وأن تظل ثنائيتهما تقدم الكثير وينتجان الكثير سويًا"

وتابع: "التحكم في الكرة في الخلف بشكل أفضل يجعل الأمور أسهل، القدرة على التنظيم الدفاعي تجعلنا نتحكم في المباراة، أنا سعيد بالحفاظ على نظافة الشباك وأحب أن يكون ذلك مفتاح الفوز دائمًا"

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، غادر باريلا المباراة بعد إصابة في الركبة بدت خطيرة نظرًا لصعوبة سيره على قدمه أثناء خروجه من الملعب وتعبيرات وجهه التي توحي بالألم الشديد.

ليس ذلك فقط، بل أن اللاعب قد أخبر أنطونيو كونتي أنه سمع صوت طرقعة في ركبته، الأمر الذي أكده المدافع دي فري الذي كان قريبًا منه لحظة سقوطه على الأرض.

وحول ذلك، قال كونتي: "حزين لخروج باريلا بسبب الإصابة، حتى الآن لا نعلم ما هو حجم هذه الإصابة، ولكن نتمنى ألا يكون هناك شيئًا كبيرًا، وأتمنى الشفاء العاجل له والعودة سريعًا"

وأردف: "لقد أظهر باريلا عملًا كبيرًا خلال الأشهر الأربعة الماضية وكان أحد أهم أعمدة الفريق منذ انضمامه وحتى الآن، غيابه سيكون مؤثرًا علينا لذلك أتمنى أن يعود لنا سريعًا"

واسترسل: "ولكن علينا النظر إلى الإيجابيات، لقد دخل اليوم بورخا فاليرو وأظهر عملًا مميزًا واحترافيًا للغاية، كما أن فريدريكو ديماركو كذلك كان مميزًا حين دخل في شوط المباراة الثاني"

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ولعبت المباراة في أجواء ماطرة أخرت من انطلاقها لنحو ربع ساعة عن موعدها الأصلي، مما تسبب في إصابة باريلا وقبله مهاجم تورينو أندريا بيلوتي.