كونتي: دورتموند خاف منا وأثبتنا قوتنا في دوري الأبطال

أبرز ما قاله أنطونيو كونتي عقب مواجهة إنتر وبوروسيا دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن بوروسيا دورتموند كان خائفًا من المواجهة واضطر إلى تغيير خططه تمامًا بناء على ذلك.

ونجح النيراتزوري في تحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا بانتصاره على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، أعرب كونتي عن سعادته مؤكدًا أن الفريق قدم أداء كبيرًا وسيطر على المباراة وقدم أشياء جميلة خلال المباراة.

وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لأننا فزنا بمباراة صعبة أمام خصم قوي، ولكنني سعيد على وجه خصوص لأن اللاعبين ترجموا المباراة بطريقة جيدة وخاضوها بنضج كبير"

وتابع: "لقد كان رد فعل إيجابيًا على مباراة ساسولو، ولكن عامة يجب أن نستعيد عافيتنا لأننا سنلعب مباراة صعبة أمام بارما"

وأردف: "نحن نعمل كثيرًا وأعتقد بأنني اليوم كنت واضحًا وقلت لهم يجب أن تتأقلموا مع الطريقة التي سيلعب بها دورتموند الذي نحترمه كثيرًا، لقد تحدثت عقب مباراة ساسولو حول الأمور الإيجابية والسلبية وأمرت بتحسين الأشياء السلبية"

وحول طريقة لعب دورتموند قال: "لقد غيروا من الرسم التكتيكي الذي اعتادوا اللعب به وقاموا بتغيير الطريقة أيضًا في شوط المباراة الثاني، ولكننا كنا أكثر مرونة في التعامل مع ذلك"

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يذكر أن إنتر لم ينجح في الفوز في المباراتين السابقتين، حيث تعادل أمام سلافيا براها في المباراة الأولى، وخسر في الثانية أمام برشلونة مما صعب وضعيته في المجموعة وجعله في حاجة ماسة للفوز على دورتموند اليوم.