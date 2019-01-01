كونتي: حققنا فوزًا صعبًا وهاندانوفيتش كان أسطوريًا

أبرز ما قاله أنطونيو كونتي عقب خسارة لاتسيو من إنتر

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قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن الفوز على لاتسيو كان صعبًا بسبب قوة الخصم والمباراة الكبيرة التي قدمها رغم خسارته للنقاط الثلاثة.

ونجح إنتر في تحقيق انتصار صعب ومثير على حساب ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة سيطرة وضغط من إنتر في شوط المباراة الأول والذي شهد تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر رأسية محكمة من الظهير دي أمبروزيو مستغلًا عرضية كرستيانو بيراجي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وعقب المباراة ذكر أنطونيو كونتي أن كلمة السر في الفوز كانت في قدرة لاعبيه على تقديم مباراة كبيرة خلال الدقائق التسعين واستغلال الفرص من أجل التسجيل .

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص الخطيرة، ونجحنا من إحداها في تسجيل الهدف الوحيد، كنا نستطيع تسجيل العديد من الأهداف الأخرى ولكن لاتسيو كان أكثر قوة في التعامل مع الهجمات التي قمنا بها"

وتابع: "سمير هاندانوفيتش كان أسطوريًا، لقد تصدى للعديد من الكرات الخطيرة في هذه المباراة وكان أحد مفاتيح الفوز بالنسبة لنا، لا يمكننا إغفال دوره الكبير في النقاط التي يقوز بها الفريق والانتصارات التي يحققها"

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يذكر أن إنتر قد عاد إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو برصيد 15 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بالانتصار في المباريات الخمسة التي لعبها حتى الآن في الكالتشيو.