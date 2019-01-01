كونتي: بنسبة 60% سأدرب في إيطاليا العام الماضي

كونتي يتحدث عن خطوته المقبلة في ظل اهتمام ميلان وإنتر وروما ويوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إنه بنسبة 60% سيعود للتدريب من بوابة الدوري الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وكان أنطونيو كونتي قد اقترب من أن يكون المدرب القادم لروما خلفًا لكلاوديو رانييري، ولكن هذه الأخبار تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية.

وحول ذلك، استمرت الصحافة الإيطالية في التكهن بشأن المدرب الإيطالي الذي يرتبط بأخبار تفيد بأنه سيصبح الرجل القادم في ميلان أو إنتر أو روما أو يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وعلى ذلك، قال أنطونيو كونتي: "بالفعل لدي مفاوضات مع عدد من الأندية الإيطالية، ولكنني إلى حد هذه اللخظة لم أحسم قراري بعد".

وأضاف: "أتحمس إلى تجربة العودة إلى إيطاليا، ولكن لا شيء مضمون طالما لم أقرر بعد، لا يمكنني الجزم بأي شيء عن خطوتي المقلة"

وتابع: "إن لم أكن قادرًا على الجزم بأي شيء، يمكنني فقط أن أقول إن نسبة تواجدي في الدوري الإيطالي الموسم المقبل تصل إلى 60% على الأقل"

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد توج بالدوري الإيطالي في ثلاثة مناسبات من قبل، وذلك حينما كان مدربًا ليوفنتوس ما بين 2012 و 2014.