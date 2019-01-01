كونتي: برشلونة حسم تأهله للدور الثاني وسنفتقد ثلاثة لاعبين أمام دورتموند

المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي يؤكد غياب 3 لاعبين عن فريقه أمام بوروسيا دورتموند

يعتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، أن برشلونة حسم تأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وستكون المنافسة على المقعد الثاني بين فريقه وبوروسيا دورتموند.

ومن المنتظر أن يلعب إنترأمام بوروسيا دورتموند مساء غد الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال كونتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراتنا أمام دورتموند ستكون صعبة، لقد لعبنا معهم على أرضنا بشكل جيد".

وواصل: "نعلم مدى الصعوبات التي ستواجهنا غداً، دورتموند فريق قوي يجب أن نكون في قمة تركيزنا".

وتابع: "في اعتقادي أن برشلونة حجز مقعده في الدور القادم، المنافسة ستكون بيننا وبين بوروسيا على المقعد الثاني".

وأكمل: "من يقول إننا سنلعب مباراة دفاعية فهو مخطئ، سنأتي إلى الملعب لتقديم لعبنا الطبيعي، نحن لا نغير طريقة لعبنا سواء داخل أرضنا أو خارجها".

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وحول الإصابات والغيابات قال كونتي: "سينسي تعافى من إصابته وشارك معنا في 3 حصص تدريبية، أما بالنسبة لأسامواه وجاليارديني ودامبروزيو مازالوا غير جاهزين".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، وفي المركز الثاني إنتر برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الرابع بنقطة.