كونتي يحاضر في السعودية

عقب كابيلو ومورينيو، مدرب إنتر ميلان في المملكة

وصل فجر اليوم الإثنين، الإيطالي أنتونيو كونتي؛ المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، إلى مطار الملك فهد الدولي بالمدينة السعودية "الدمام".

وجاء حضور المدرب الإيطالي إلى المملكة السعودية من أجل إلقاء محاضرة على المدربين السعوديين بمعهد إعداد القادة التابعة للهيئة العامة للرياضة.

ومن المقرر أن يلتقي كونتي بالمدربين مساء اليوم الإثنين، لنقل خبراته إليهم والحديث حول كرة القدم في أوروبا، هدفًا لصقل خبرات السعوديين.

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المعهد كان قد استضاف عدد من المدربين مؤخرًا، على رأسهم الإيطالي فابيو كابيلو والبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي حضر في سبتمبر الماضي.

يذكر أن كونتي قاد من قبل منتخب إيطاليا، بجانب عدة تجارب في بلاده مع فرق مختلفة على رأسها يوفنتوس، وتجربة وحيدة خارجها مع تشيلسي الإنجليزي.

وحصد المدرب الإيطالي ست بطولات، بواقع 3 ألقاب دوري مع اليوفي ولقب سوبر إيطاليا، الدوري الإنجليزي مع البلوز وكأس الاتحاد الإنجليزي.