كونتي يشيد بالاتفاق السعودي والعطوي: رأيت أفكارًا رائعة

مدرب إنتر ميلان قضى ليلة أمس في مقر الإتي وحضر المران

أبدى الإيطالي أنتونيو كونتي؛ المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، إعجابه بالسعودي خالد العطوي؛ المدير الفني للاتفاق السعودي، مشيدًا بروح وحماس اللاعبين.

المدرب الإيطالي وصل إلى المملكة السعودية أول أمس الإثنين، بدعوى من معهد إعداد القادة التابعة للهيئة العامة للرياضة، لإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين ونقل خبراته لهم.

وقام مدرب النيرازوري أمس الثلاثاء، بزيارة مقر الإتي، وعقب جولة للتعرف على تاريخه، حضر المران المسائي.

وفي نهاية المران، تحدث كونتي مع العطوي قائلًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية": "رأيت أفكارًا رائعة، طُبقت في الملعب، أشكركم على الحماس والروح الكبيرين، وأتمنى لكم التوفيق".

كونتي يوضح موقفه من التدريب في السعودية

من جانبه، رد المدرب الفني للاتفاق موجهًا حديثًا لكونتي: "نحن نتعلم من خبراتك المتراكمة في أقوى دوريات العالم".

خالد الدبل؛ رئيس نادي الاتفاق، قام كذلك بتكريم الإيطالي مهديًا إياه درعًا تذكاريًا وقميص الفريق مطبوعًا عليه اسمه.

وشارك مدرب الإنتر الإتي احتفاله بلاعبه فيصل الغامدي؛ قائد منتخب السعودية تحت 19 عامًا، بعدما قاد الأخضر الشاب إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا 2020.

شباب الأخضر نجحوا في التأهل لنهائيات البطولة الآسيوية بعد التعادل أمام أوزباكستان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدف لكل منهما، ليتصدروا جدول ترتيب مجموعتهم بسبع نقاط.