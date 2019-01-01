كونتي حول إيكاردي وجابيجول: إنتر يحتاج الأموال

تألق كبير للمهاجمين في باريس وفلامينجو

علق أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، على إمكانية عودة الثنائي جابرييل باربوسا "جابيجول" وماورو إيكاردي لتمثيل الفريق بعد التألق في الإعارة.

وخرج إيكاردي إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعقد إعارة لموسم وبند بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو، بينما يلعب البرازيلي بنفس الصيغة مع فلامينجو.

كونتي: سعيد بنظافة الشباك وآمل بشفاء عاجل لباريلا

وقال كونتي مع "DAZN": "الأمر بيد الإدارة لتقيمه، هذا العام فقدما ثلاثة لاعبين مهمين في صورة إيكاردي، بيريشيتش، وناينجولان ولم نحصل على أي عائد مادي".

وأضاف: "في حالة بيع هؤلاء سيكون هناك كنز اقتصادي ومكسب كبير".

ونجح إنتر في العودة بانتصار كبير مساء السبت من ميدان تورينو بثلاثية نظيفة، ليواصل الفريق تشديد الخناق على المتصدر يوفنتوس.

وشهدت نفس الليلة تسجيل جابيجول هدفين في الدقائق الأخيرة أمام ريفر بليت، ليقلب فلامينجو تأخره بهدف لانتصار ويحقق لقب كوبا ليبرتادوريس.

إيكاردي هو الآخر واصل تألقه هذا الأسبوع بعدما سجل مساء الجمعة هدفاً في انتصار بي إس جي على ليل بهدفين مقابل لا شيء.

ويعاني إنتر من نقص حاد في صفوفه الأسابيع الماضية بسبب توالي الإصابات التي أبعدت عدداً من نجوم الفريق.