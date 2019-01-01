كونتي: مبارة إنتر وجنوى الأهم هذا العام

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أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، على أهمية مقابلة فريقه مع جنوى بالسيري آ، وقال إن إنهاء العام في المركز الأول سيبعث برسالة مهمة حول نوايا النادي لهذا الموسم.

ويحتل إنتر حالياً المرتبة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الذي فاز مساء الأربعاء على مضيفه سامبدوريا وانفرد بالقمة بمباراة أكثر عن ملاحقه.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي للقاء جنوى: "نعم، هو اللقاء الأهم لنا هذا العام بالوقت الحالي،في الشهور الماضية واجهنا مشاكل عدة، ولكن تعاملنا معها بشكل مناسب، هذا أعطى اللاعبين شعور بالمسؤولية، ولكن نحتاج لإعطاء المزيد".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي تحصلنا على أقل مما نستحق، ليس جيداً الحديث عن سوء الحظ، أضعنا فرصاً ومواقف في المتناول، أمام جنوى نحتاج الروح وأن نكون فريق مثالي".

واستمر الإيطالي: "إنهاء العام في المركز الأول سيعطي إشارة قوية، قلت من قبل نريد بلوغ الأعياد في أفضل وضع ممكن، نحن هناك، وسيكون رائعاً الفوز رغم حالة الطواريء".

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وعن معاناة الفريق الدفاعية: "شكرينيار لاعب شاب ويملك إمكانيات هائلة، أنتم تعرفونها جيداً، برأيي مركزنا في الجدول يتحدث عن تطور وضعنا الدفاعي".

وحول الإصابات والغيابات: "غياب سانشيز أثر علينا، لوكاكو ولاوتارو يلعبان دوماً دون راحة، الثنائي أجومي وإسبوسيتو يقومان بعمل رائع ويتدربان معنا، سنرى من سيلعب غداً".

ويغيب عن إنتر عديد اللاعبين غداً بسبب الإصابة، ويضاف إليهم الثنائي لاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزوفيتش بداعي الإيقاف كذلك.