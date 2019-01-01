كونتي: أريد وضع بصمتي في إنتر

كونتي يتحدث عن إنتر ويقتبس جملة بيليه الشهيرة

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إنه يريد وضع بصمته على النيراتزوري وترك الأثر الإيجابي الذي يستمر لسنوات قادمة.

وكان كونتي قد وصل إلى صدارة الدوري الإيطالي مع النيراتزوري، ويستمر في محاولة حمل الفريق إلى الأمام وإعادته إلى المقدمة من جديد.

وحول ذلك، قام أنطونيو كونتي باقتباس جملة بيليه الشهيرة حول الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق حاليًا وسط الإصابات التي تحرمه من عدد كبير من لاعبيه.

وبخصوص هذا الأمر قال كونتي: "كما يقول بيليه كلما يكون الانتصار أكثر صعوبة فإن الاحتفال به يكون أكثر تأثيرًا، هذا ما عمل من أجله الآن"

وأضاف: "لدي رغبة كبيرة في تحقيق شيء كبير هنا، أعتقد أنها رغبة مماثلة لكل من يعمل في هذا النادي، لا يهم كم من الوقت تعمل، سواء استمريت لسنة أو لـ 10 سنوات، المهم أن تشعر بالرغبة في ترك أثر خلال الفترة التي ستقضيها في هذا المكان"

وتابع: "ترك الأثر لا يمكن أن يأتي دون العمل والشغف والتضحية، مع عرق أكثر نتحسن ونضع أهدافًا أخرى، الخطاب التحفيزي الشهير لبيليه يفسر ذلك، الفوز والفرح يكونان أكبر كلما كان النصر أكثر صعوبة"

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يذكر أن إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 39 نقطة بعد مرور 16 جولة، بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.