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الدوري الإنجليزي الممتاز

كومباني يطالب بعدم تضخيم لقاء برايتون الحاسم

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Getty Images
جولة ختامية ستحدد بطل إنجلترا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

طالب قائد مانشستر سيتي فينسينت كومباني من فريقه عدم تضخيم الأمور والتعامل بشكل طبيعي مع لقاء برايتون الحاسم في ختام البريميرليج.

ويحتاج سيتي مساء الأحد للانتصار لبلوغ النقطة 98 والتتويج رسمياً بلقب المسابقة عندما يحل ضيفاً على برايتون بالجولة الأخيرة.

وقال كومباني مع "سكاي": "يجب أن لا تضخم المباراة، لا تفكر في كل السيناريوهات وأنها المباراة الأهم في الموسم، يجب التفكير في برايتون كخصم بنقاط قوة وضعف".

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وأضاف: "تحتاج أن تدخل اللقاء في أحسن شكل، تأكل وتنام جيداً، في الغالب سنفوز بسبب ما نملك من جودة، كل السيناريوهات لا تعني شيئاً لي".

وواصل البلجيكي: "الموسم كان رائعاً، المنافسة كانت لليوم الأخير، لعبنا لآخر مباراة على عكس المواسم الماضية".

يذكر أن كومباني كان سجل هدف الانتصار لفريقه على ليستر سيتي في الجولة الماضية من المسابقة، ليستمر في تصدر البطولة.

 
 

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