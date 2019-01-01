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الدوري الإنجليزي الممتاز

كومباني: هذا ليس وقتًا للحديث عن تجديد عقدي

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كومباني يرى أنه لا زال الكثير من الوقت للحديث عن تجديد عقده مع مانشستر سيتي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم البلجيكي فينسينت كومباني مدافع مانشستر سيتي، إن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب للحديث عن تجديد عقده.

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وكان كومباني قد ارتبط بالعديد من الأخبار التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وعقب نهاية سوق الانتقالات الشتوية، فضل كومباني عدم الحديث في هذه المسألة، على الرغم من عدم تجديد عقده مع الفريق حتى الآن,

وفي هذا الشأن، قال فينسينت كومباني: "أعتقد أن هذا الوقت ليس هو المثالي للحديث في مثل هذه الأمور، فهناك أشياء أخرى أكثر أهمية"

وأضاف: "نحن ننافس على البريميرليج ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس كاراباو وكأس الإتحاد الإنجليزي، ووصلنا للمرحلة الحاسمة وعلينا التركيز على كافة الجبهات"

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب البريميرليج، وذلك بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر ليفربول.  

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