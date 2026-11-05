"كومباني لم يضغط عليّ" .. هاري كين يتحدث عن تجديد عقده مع بايرن ميونخ وقراره الجريء بالرحيل عن توتنهام

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تحدث هاري كين بصراحة عن علاقة العمل القوية التي تربطه بمدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني، عقب تمديد عقده حتى عام 2029. كما تحدث المهاجم عن قراره بالتخلي عن بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز المألوفة له في توتنهام من أجل خوض تجربة جديدة في ألمانيا.

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تناغم تام بين النجم الهجومي والمدرب

يعكس قرار هاري كين بالالتزام بمستقبله على المدى الطويل مع نادي بايرن ميونخ التوافق التكتيكي والذهني القوي مع المدرب فينسنت كومباني. منذ تولي كومباني مهام التدريب، حافظ كين على معدل تسجيله المتميز، كما لعب دورًا قياديًا رئيسيًا في غرفة الملابس.

وكشف المهاجم أن كومباني منحه الحرية الكاملة في اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وقال كين: "ربما لم يعلم بالأمر إلا هذا الصباح، فلم أتواصل معه على الإطلاق خلال الأيام القليلة الماضية! لم يمارس عليّ أي ضغط أبدًا".

احترام عقلية كومباني الدافعة التي لا تعرف الكلل

وأوضح كين بالتفصيل كيف تتوافق فلسفة كومباني التدريبية مع معاييره المهنية، بغض النظر عن مكانة اللاعب أو خبرته. وأوضح كين: "أجرينا محادثة صريحة منذ حوالي أربعة أسابيع، لكنها كانت أكثر عمومية... أحترم المدرب كثيرًا، والطريقة التي يحفز بها الجميع. "بغض النظر عما إذا كان اللاعب قد خاض 500 مباراة أم أنه جديد في اللعبة. هذه هي عقليتي أيضًا، لذا فإننا نتوافق جيدًا مع بعضنا البعض".

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وأضاف: "كنت أتخيل أنني سأتنافس على لقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا كل عام... لطالما آمنت بنفسي. أينما لعبت، سجلت أهدافاً".

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اتخاذ قرار مغادرة منطقة الراحة في الدوري الإنجليزي الممتاز كان صائباً

وفي معرض حديثه عن رحيله عن توتنهام هوتسبير في عام 2023، أعرب كين عن عدم ندمه مطلقًا على مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز لاختبار قدراته في الخارج: "قضيت وقتًا طويلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنت أشاهد مبارياته كثيرًا. من الجيد تغيير الأجواء. وأحيانًا يكون التغيير مفيدًا من الناحية النفسية أيضًا... عندما أكبر في السن، سأنظر إلى الوراء وأقول إن هذه كانت الخطوة الصحيحة، للخروج من منطقة الراحة الخاصة بي.

"الثقة بالنفس عامل مهم. أشعر هنا أنني في أفضل حالاتي على الإطلاق. سنلعب على أعلى مستوى في السنوات القليلة المقبلة".

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كومباني وكين يمضيان قدماً معاً

مع توافق الرؤية بين المدرب والمهاجم النجم، يبدو أن بايرن في وضع يسمح له بالحفاظ على أساس تكتيكي ثابت خلال المواسم القادمة.

سيعتمد كومباني على أخلاقيات العمل التي يتحلى بها كين لدفع هيكل الضغط الهجومي للفريق وسلاسة الهجوم.

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ويوجه الثنائي الآن كامل اهتمامهما مرة أخرى للدفاع عن ألقابهما المحلية والتنافس على الألقاب الأوروبية.