كومباني: ليفربول لا يستحق خسارة الدوري

قائد مانشستر سيتي يشيد بخصمه ليفربول بعد الفوز بالبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب فينسينت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز بالبريميرليج للموسم الثاني على التوالي، وذلك في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس عقب الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المسابقة.

تتويج السيتزن جاء بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه ليفربول، ليتوج كومباني بالدوري مع السيتزن للمرة الرابعة في مسيرته.

رسميًا | مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون

وقال اللاعب البلجيكي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه كان اللقب الأصعب لنا وأفضلهم، ليفربول قدم موسمًا استثنائيًا أيضًا ولا يستحقون الخسارة، ولكني سعيد من أجل الفريق لأننا امتلكنا رغبة كبيرة للظفر باللقب".

يشار إلى أن فينسينت كومباني كان قد أحرز هدف الفوز على ليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

يذكر أن ليفربول لم يتُج بالدوري الإنجليزي منذ موسم 1989-1990، أي ما يقارب ثلاثين عامًا.