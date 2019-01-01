النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

كومباني: لا أعلم حالة دي بروين ولكننا نحتاجه لبقية الموسم

التعليقات()
Getty Images
"إذا كان الأمر بيدي لأقرره، سأفضل أن يكون كيفن بخير حال لنهاية الموسم".

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى البلجيكي فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي إعجابه وثقته بمواطنه وزميله كيفن دي بروين نجم الفريق الأزرق السماوي.

 

وقال كومباني في تصريحاته لسكاي سبورتس:"كلنا نعرف نقاط قوة كيفن وقدرته على تغيير المباراة".

اختيارات المحررين

وعن جاهزيته لمواجهة ليفربول غداً قال:"لا أعرف حقاً ما هي حالته البدنية، هو يبدو بخير ولكني أعتقد أنه لا زال لديه الكثير ليقدمه على مر الموسم".

وأوضح:"إذا كان الأمر بيدي لأقرره، سأفضل أن يكون كيفن بخير حال لنهاية الموسم".

وتابع:"الكل يركز على مواجهة ليفربول ولكن لا يزال هناك المزيد في الموسم لذلك سنحتاج إليه".

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج بلا هزيمة طوال الموسم الحالي، فيما يبعد عنه مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط.

الموضوع التالي:
رسميًا - اتحاد جدة يعلن ضم حارس مرمى برازيلي
الموضوع التالي:
وافد الهلال السعودي الجديد يشارك في مرانه الأول
الموضوع التالي:
رياض محرز وليفربول - لأن الفرصة قد تأتيك مرتين !
الموضوع التالي:
زيكو: ميسي ليس في نفس المستوى مع بيليه ومارادونا
الموضوع التالي:
تقرير فرنسي: أندية هولندية وفرنسية تتابع مصطفى محمد
إغلاق