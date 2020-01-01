كومباني: فان دايك أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي

تصريح قوي من مدافع مميز وقائد كبير

أشاد فينسينت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق وأندرلخت الحالي، بمدافع ونجم ليفربول فيرجيل فان دايك واعتبره الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 93 مليون يورو والدولي الهولندي تحول ليصبح أحد أفضل اللاعبين حول العالم، وحل ثانياً خلف ليونيل ميسي بسباق الكرة الذهبية العام الماضي.

اقرأ أيضاً: روبرتسون: أرنولد الأفضل في العالم ويمكنه الانتقال لمركز آخر

المزيد من الفرق

وقال كومباني مع "SPORF": "أفضل مدافع في البريميرليج؟ سأقول فيرجيل فان دايك، وهذا اختيار غريب لأنه ليس متواجداً على الساحة منذ مدة".

وأضاف: "هناك نجوم مثل جون تيري وريو فيرديناند، تلك الأسماء حاضرة منذ وقت طويل للغاية، ولكن ما قدمه في السنوات القليلة الماضية تجعلك تفكر إذا كان حاضراً منذ وقتٍ فات لوصل لمستويات أفضل".

وواصل البلجيكي: "ليفربول قبل فان دايك وبعده اختلف تماماً، كان له تأثيراً كبيراً عليهم، المدافع ليس فقط نفسه ولكن تواصله مع زملائه وجعل الفريق أفضل، أعطيه الفضل في تطورهم بذلك الشكل".

اقرأ أيضاً: بين فيفا وبيس .. كيف يبدو أشكال النجوم في الألعاب؟

ومع فان دايك حقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، وعلى وشك استعادة البريميرليج بعد طول غياب، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويدور الحديث عن إمكانية استئناف الدوري الإنجليزي وعودة الحياة له مع منتصف يونيو المقبل، بانتظار التوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية.