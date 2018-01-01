كومباني: سنلعب من أجل تحقيق اللقب

كومباني لا يعطي اهتمامًا لفارق النقاط مع ليفربول ويؤكد قدرة مانشستر سيتي على الاستمرار في المنافسة على لقب البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث فينسينت كومباني قائد نادي مانشستر سيتي حول وضعية فريقه الحالية، حيث أكد ان السيتيزينز لا زالوا قادرين على المنافسة على لقب الدوري. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا هاماًا على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخصوص ذلك، أكد كومباني على جاهزية عناصر الفريق للتحديات القادمة وعلى رأسهم المباراة المنتظرة من الجميع بين مانشستر سيتي وليفربول الخميس المقبل.

وقال كومباني: "لا مجال للحديث حول فارق النقاط الآن، لا زال هناك 18 جولة من الممكن أن يحدث فيها الكثير من التغيرات، سنلعب من أجل اللقب كما فعلنا منذ بداية الموسم.

وأضاف: "نحن في حال جيدة بغض النظر عن فارق النقاط، نستطيع أن نلعب مبارياتنا فقط دون النظر إلى أية حسابات أخرى في الوقت الحالي"

يذكر أن مانشستر سيتي أصبح يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، خلف المتصدر ليفربول الذي يحلق وحيدًا بـ 54 نقطة.