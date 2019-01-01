كومباني: رفضت العديد من الفرص للرحيل عن مانشستر سيتي

قبل الانضمام لأندرلخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد فينسنت كومباني مدافع نادي أندرلخت البلجيكي، أنه كان يمكنه الرحيل عن مانشستر سيتي في وقت مبكر جداً قبل هذا الصيف.

كومباني أنهى مسيرته التي استمرت 11 عاماً مع سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما انضم لأندرلخت بمنصب اللاعب والمدرب.

وقال البلجيكي المخضرم:"كان يمكنني الانتقال لنادي آخر، وبدلاً من الفوز بأربعة ألقاب بريميرليج ربما زاد عددهم إلى 8".

وأضاف:"مانشستر سيتي يختلف عن أي نادٍ، أنت لا تجلس هناك تنتظر ما سيحدث لك في كل عام".

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وتابع:" في كل سوق انتقالات تجد نفسك في منافسة قوية مع أفضل اللاعبين، وعليك مسؤولية كبيرة لمساعدة النادي، استمراري 11 سنة معهم لم يكن هدية بل حق مكتسب".

يذكر أن كومباني أنهى مسيرته مع سيتي بتحقيق 4 ألقاب دوري إنجليزي، وثلاثية تاريخية الموسم الماضي مع المدرب بيب جوارديولا.