كومباني بعد ثلاثية مانشستر سيتي: يا له من موسم..يا له من نادٍ رائع

قائد مانشستر سيتي فخور بسيطرة فريقه المحلية المطلقة في الموسم الحالي

فيسبوك تويتر كريم رزق

أبدى البلجيكي فينسنت كومباني، مدافع مانشستر سيتي، سعادته بتحقيق فريقه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وتكليل نجاحات الموسم الحالي بالعلامة الكاملة.

مانشستر سيتي كان قد اكتسح واتفورد على ملعب ويمبلي بسداسية نظيفة ليحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ويكمل الثلاثية المحلية بعد تتويجه بلقبي كأس الرابطة المحترفة ولقب الدوري الإنجليزي.

فينسنت كومباني قال في تصريحات صحفية إلى بي بي سي وان: "بمجرد تسجيلنا الهدفين، أصبحت المباراة أسهل لنا، وتمكنا من خلق المزيد من الفرص، لم يكن اللقاء سهلاً كما توحي النتيجة، ولكن يا له من موسم، ويا لروعة النادي".

المدافع البلجيكي أضاف "الأمور بدأت من المدرب، لقد حدد أهداف الموسم منذ البداية، وأخبرنا أنه يجب المحافظة على الألقاب للموسم الثاني على التوالي".

قائد مانشستر سيتي اختتم "إنه النادي الأفضل في العالم بالنسبة لي، أن تحافظ على المستويات العالية من التنافسية لمدة طويلة، ليس مجرد عاماً بل سنتين الآن، هذا حقاً امتياز كبير".

مانشستر سيتي سيواجه ليفربول لحساب الدرع الخيرية للموسم المقبل بصفة الريدز وصيف البريميرليج وإحكام القطب الأزرق لمدينة مانشستر قبضته على جميع الألقاب المحلية.