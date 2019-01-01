كومباني: الجميع طالبني بألا أسدد الكرة!

قائد مانشستر سيتي فينسنت كومباني يكشف عن كواليس هدفه الخرافي في ليستر سيتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف فينسينت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي عن كواليس هدفه الصاروخي في شبك ليستر سيتي، والذي منح فريقه النقاط الثلاث واعتلاء الصدارة.

وقال كومباني في تصريحاته عقب المباراة: "زملائي طلبوا مني عدم تسديد الكرة، وهذا ما ظهر في تأخير قراري، ولكني أتمتع بالنضج الكافي لاتخاذ مثل هذا القرار وقررت التسديد".

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كما أضاف المدافع البلجيكي: "قلت لزملائي منذ 15 عامًا بأنني سأسدد هدف مثل هذا، ولقد نجحت أخيرًا".

وكان جوارديولا المدير الفني للسيتزن قد انهال بالمديح على كومباني، واصفًا إياه باللاعب المدهش، وامتدح هدفه الاستثنائي.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بالمباراة الأخيرة لضمان التتويج بالبريميرليج، بغض النظر عن نتيجة مباراة أقرب ملاحقيه ليفربول.

يشار إلى أن مانشستر سيتي لا يزال أمامه فرصه التتويج بثلاثية محلية، ضمن منها حتى الآن بطولة وحيدة وهي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.