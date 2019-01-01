كومباني: أسود مانشستر سيتي ستفتقد الدافع في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فينسينت كومباني يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي أمام واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال قائد مانشستر سيتي فينسينت كومباني إن زملاءه لا يملكون الحافز اللازم للفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وإكمال عقد الثلاثية المحلية.

وستلعب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وواتفورد مساء غد السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وقبل المباراة، قال كومباني إن نهاية الموسم كانت كفيلة بأن تجعل حماس لاعبي مانشستر سيتي يبدو أقل، في الوقت الذي ستبدو فيه دوافع واتفورد للفوز أكبر.

وأضاف: "في حال فاز واتفورد وتوج بالبطولة فإنه سيلعب بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، هم يبحثون عن الفوز من أجل ذلك في المقام الأول"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وتابع: "بالنسبة لأسود مانشستر سيتي فقد التهمت بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي، لا يوجد ما يستحق القتال من أجله بنفس الدرجة التي تقاتل بها على البريميرليج ودوري أبطال أوروبا"

وحول واتفورد قال: "إنهم خصم جيد وقدموا أداء مميزًا هذا الموسم خلال مبارياتهم أمام الكبار في البريميرليج، بالتأكيد وصولهم إلى المرحلة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي سيجعلهم أكثر شراسة"

وأضاف: "الأمر بالنسبة لهم أكثر من مجرد لقب، أما نحن ففقط نريد الفوز حتى نضيف لقبًا آخر إلى خزائننا، لكل منا دوافعه ولكن هم يمتلكون الدافع الأكبر"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل للعام الثاني على التوالي، وذلك بعدما حسم الصراع القوي بينه وبين وصيفه ليفربول بفارق نقطة واحدة في النهاية.