كومان يهاجم لاعبي برشلونة بعد إهدار ركلتي جزاء ضد كورنيا

صورة محبطة للفريق الكتالوني

أعرب رونالد كومان مدرب برشلونة، عن غضبه الشديد، من قيام فريقه بإهدار ركلتي جزاء في الفوز على كورنيا في كأس ملك إسبانيا.

برشلونة نجح في عبور دور الـ32 من البطولة بعد الفوز بثنائية أحرزها عثمان ديمبيلي ومارتين برايثوايت، لكنه أهدر ركلتين جزاء لميراليم بيانيتش وديمبيلي أيضًا.

وقال كومان بعد اللقاء:"نحن نفتقر للفاعلية، لا يمكن لفريق مثل برشلونة أن لا يستطيع إنهاء المباراة وقتلها بشكل مبكر".

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وأضاف:"ليس من الطبيعي أن نهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة ولا يمكن قبول هذا الأمر، ولا أفهم ذلك لأنه عادة لدينا العدد الكافي لتسجيل ركلات الترجيح".

وتابع:"ليس هناك الكثير من الضغط لتسجيل ركلة جزاء، لا يوجد جمهور، لذلك على اللاعب المحافظة على اتزانه، ولكن بسبب إهدار الركلتين قمنا بمجهود بدني غير طبيعي".

واستكمل:"علينا تحليل الأمور ونتحدث عن فشلنا ولماذا اضطررنا للعب 120 دقيقة مرة أخرى، بصرف النظر عن غياب ليونيل ميسي، افتقدنا اللاعب الحاسم الذي يمكنه تسجيل ركلات الجزاء".

وأما عن الخصم القادم في البطولة:"ليس لدي تفضيلات، الأمور صعبة بشكل عام في الكأس، هناك دائمًا مفاجآت ونتائج غريبة".

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جدير بالذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة ستكون ضد إلتشي، بعد غد الأحد، في إطار الجولة رقم 20 من الدوري الإسباني.