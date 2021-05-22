كومان يهاجم اللاعبين ويكشف مستقبله في برشلونة بعد انتهاء الموسم!

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يكشف عن مستقبله عقب الفوز على إيبار وختام الموسم.

نفى رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة أن تكون مباراة اليوم ضد إيبار هي الأخيرة له في القيادة الفنية للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان عقب اللقاء، وتطرق خلالها للحديث عن جودة اللاعبين، مؤكدًا أنها ليست مثالية لبرشلونة.

وقال كومان: "ليس هذا هو المستوى الذي نريده في برشلونة، هذا الأمر في منتهى الوضوح، والكثير من الأشخاص في النادي يعرفون ذلك بالفعل".

وأضاف: "آخر مباراة لي؟ لا أعتقد ذلك، لدي عقدي مع برشلونة ولا أعرف ما الذي سيحدث، أنتم تتحدثون كثيرًا حول ذلك الأمر لكنني أشهر بالهدوء، لو كان هناك أي شيء يريد النادي تغييره عليهم بالحديث معي".

وأكمل: "عندما وصلت لبرشلونة كان هناك مجموعة محددة من اللاعبين، ولم نقم بأي صفقات سوى ديست في آخر أيام سوق الانتقالات، لم يكن ذلك الذي نريده، وعلى أي حال المطالبة بالثنائية من فريق يعيد بناء نفسه هو أمر غير منطقي".

أتلتيكو مدريد بطلًا للدوري الإسباني في ليلة جنونية

وأردف: "علينا أن نقدم التهنئة لأتلتيكو مدريد على ما قدموه خلال الموسم، لقد فعلنا ما يجب فعله اليوم وحققنا الفوز حتى دون خلق الكثير من الفرص".

جدير بالذكر أن برشلونة أنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث بعدما كان ينافس على لقب البطولة لكن الهزائم في الأسابيع الأخيرة أبعدته عن المنافسة.