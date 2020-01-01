كومان يفسر استبعاد ميسي ودي يونج من رحلة كييف

مواجهة مرتقبة في العاصمة الأوكرانية للبلوجرانا

تحدث مدرب برشلونة رونالد كومان في المؤتمر الصحفي لمباراة دينامو كييف لحساب دوري الأبطال، وفسر استبعاده لليونيل ميسي وفرينكي دي يونج.

وأعلن برشلونة عن قائمته للمواجهة التي تقام لحساب الجولة الرابعة للمسابقة القارية، والتي شهدت عديد الغيابات، وعلى رأسها ميسي.

وقال كومان: "ميسي ودي يونج بحاجة للراحة، لعبا كل المباريات ليس فقط مع برشلونة، ولكن في المنتخب أيضاً، يجب أن نحمي لاعبينا، فيفا ويويفا يجب أن يتدخلا".

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وأكمل: "أنا مقتنع أننا سنكون في القمة مع حلول نهاية العام، دوري الأبطال منافسة صعبة لأن بها عديد الفرق القوية، سنرى موقفنا بحلول مارس".

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وواصل الهولندي: "لست راضياً عن المستوى، وإصابة بيكيه تحزنني، سوق يناير لا يزال بعيداً، أراوخو بعد ليس جاهزاً ولا نريد التسرع لأن العدد قليل في الدفاع".

وأردف: "مينجويزا قد يبدأ بسبب النقص، رحيل توديبو وكذلك كوينكا؟ نحن نخطط للمستقبل وتلك قرارات قد حدثت بالفعل، بعد أسبوعين أومتيتي سيدخل الحسابات، هو غائب منذ مدة".

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وعن رأيه في وضع الفريق حالياً: "لست راضياً بالتأكيد، ولكن لسنا في خطر، يجب أن نتحسن ونعمل من أجل ذلك، نحن على بعد خطوة من العبور ويجب استغلال ذلك".

وعلق مجدداً على غياب ميسي ودي يونج: "نملك تسع نقاط ووضعنا مريح في المجموعة، لما لا يحصلان على الراحة، ماتيوس قد يشترك؟ نملك مجموعة قوية وتنافسية".

ويتصدر برشلونة مجموعته الأوروبية برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، والانتصار يضمن له الترشح نهائياً لدور الستة عشر.