كومان يعود للتدريب من جديد والموعد بعد كأس العالم!

كشفت تقارير صحفية هولندية عن إمكانية عودة المدرب السابق رونالد كومان لتولي مسؤولية إدارة المنتخب الهولندي.

وكان كومان قد ترك تدريب منتخب بلاده وذهب إلى إسبانيا لتدريب نادي برشلونة الذي كان لاعبًا في صفوفه من قبل.

وبحسب قناة "NOS" الهولندية فإن خيار عودة كومان لقيادة تدريب منتخب بلاده باتت مطروحة، على الرغم من تولي لويس فان جال المسؤولية في الوقت الحالي.

ماذا يقال عن عودة كومان؟

ذكرت القناة الهولندية أن المحادثات بين اتحاد الكرة الهولندي ومدرب برشلونة السابق موجودة بالفعل في الوقت الحالي.

كما أشار كومان بالفعل لانفتاحه لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الهولندي والعودة إلى الديار بعد رحيله في وقت سابق.

وفقًا ل "NOS"، فإن المدرب الهولندي يعمل بالفعل في جمع طاقمه التدريبي من جديد، لكي يجهز عناصره لتواجده المحتمل في المنصب.

وأوضحت القناة الهولندية، أن نية اتحاد كرة القدم هي تولي كومان المسؤولية بعد بطولة كأس العالم قطر 2022 الذي سيقود فيها فان جال الفريق.

ماذا قال كومان حول العودة لهولندا؟

منذ أكثر من أسبوعين، تحدث كومان في إحدى البرامج الحوارية الهولندية عن إمكانية العودة لتدريب المنتخب الهولندي.

حيث قال: "على الأرجح سأعود، بالنظر إلى ما حدث، واستقالة لويس فان جال بعد كأس العالم، يقول الناس إنني سأعود".

وواصل: "ما هو الاحتمال؟ ليس من المنطقي على الإطلاق ذكر النسب المئوية".

واختتم: "أعتقد أن الفرصة موجودة، نعم".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي يستعد لمواجهة الدنمارك في مباراة ودية يوم السبت المقبل.

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