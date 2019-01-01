كومان يختار مرشحيه للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على رأي كومان في أطراف نهائي دوري أبطال أوروبا

توقع رونالدو كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، أطراف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول وأياكس وتوتنهام والمقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية.

أياكس انتصر في ذهاب نصف النهائي بهدف نظيف على توتنهام في لندن ليقترب من الوصول إلى مدريد.

وقال كومان في تصريحات لصحيفة "دي تليجراف" الهولندية: "قلبي مع برشلونة دون شك لكني أتوقع نهائي الأبطال بين أياكس وليفربول، وسوف يكون الأمر جيدًا بالنسبة للكرة الهولندية لو وصل 6 أو 7 لاعبين للنهائية".

وتابع: "أياكس فريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وكذلك المدرب ولم نتوقع منذ سنوات أن نمتلك فريقًا بهذه الإمكانيات وقادر على المنافسة بهذا الشكل".

صاحب الـ417 هدفًا في الليجا حتى الآن👌



في مثل هذا اليوم عام 2005 ... كان هدف ميسي في شباك الباسيتي هو بمثابة شهادة ميلاد للاعب الذي أسحر الملايين بأهدافه وتهاوت الأرقام القياسية بين أقدامه 👑💙❤️



pic.twitter.com/YxzFzqvVSi — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

واختتم: "نجاح أياكس هو نجاح للكرة الهولندية بصورة عامة وبالتالي الجميع يؤازرهم للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ كومان سوف يتواجد في مدرجات "كامب نو" لمتابعة مباراة برشلونة وليفربول.