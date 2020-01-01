كومان يجتمع بإدارة برشلونة ويحدد طلباته بعد مذبحة الهاتف

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يجتمع مع إدارة الفريق لتحديد طلباته بعد مكالماته الصباحية التي أخبر فيها نجوم الفريق برحيلهم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قد حدد طلباته من إدارة النادي للفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن كومان اتصل بالثنائي رامون بلانز المدير الرياضي وأوسكار جراو المدير التنفيذي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الاتصال تضمن محادثة بين الثلاثي حول طلبات المدير الفني الجديد للنادي في سوق الانتقالات الصيفية.

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وذكرت أن كومان طلب التعاقد بشكل فوري مع رأس حربة صريح، ولاعب وسط ملعب، وقلب دفاع بالإضافة لظهيرين وفي أسرع وقت ممكن.

وكان كومان قد أجرى عدة اتصالات هاتفية أخرى صباح اليوم شكلت مستقبل برشلونة في الموسم المقبل، حيث أخبر مجموعة من النجوم بنهاية دورهم مع الفريق.

وضمن هؤلاء النجوم كان هناك الأوروجوياني لويس سواريز هداف الفريق وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش بالإضافة لصامويل أومتيتي.

جدير بالذكر أن كومان كان قد تحدث هاتفيًا مع جوردي ألبا أيضًا وفيليبي كوتينيو وأخبرهما بتواجدهما في المشروع المستقبلي للنادي.