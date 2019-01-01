كومان يؤكد مشاركته مصاباً أمام ليفربول

ليست مشكلة خطيرة لكنه حاول التحمل من أجل الظهور بشكل طبيعي واللحاق بالمباراة

كشف كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ، عن خوضه مباراة فريقه أمام ليفربول وهو غير جاهز بشكل كامل.

كومان بدأ المباراة من البداية وخرج قبل النهاية بدقائق قليلة، ليساهم في تعادل فريقه 0/0 على ملعب الريدز في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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النجم الفرنسي كانت له بعض اللقطات المميزة خلال اللقاء، لكن وضح عليه في بعض الأحيان عدم الجاهزية التامة.

وهو ما أكدت كومان قائلاً:"لازلت أشعر ببعض الآلام ولكني تحملت من أجل المشاركة".

4⃣



✨لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويًا مع الثنائي مبابي وممفيس ديباي. pic.twitter.com/omQ4JXMLzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وأضاف لصحيفة "ليكيب":" لا توجد إصابة خطيرة أحتاج فقط لبعض الأيام للراحة والتعافي من الإصابة".

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ومن المتوقع أن يقرر المدرب نيكو كوفاتش إراحة كومان خلال مباراة هيرتابرلين القادمة بالدوري الألماني.

ويأتي ذلك ليتم تجهيزه للعب ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بعدها بأسبوع، قبل اللقاء الأهم ضد ليفربول على أليانز أرينا الشهر القادم.