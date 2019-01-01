كومان: نهائي دوري الأمم ليس فان دايك ورونالدو فقط

نهائي منتظر يُلعب للمرة الأولى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد رونالد كومان، مدرب هولندا، بأداء فريقه في أعقاب الانتصار على إنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم، وأكد أن النهائي لن يكون مواجهة فردية بين النجمين كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

هولندا انتصرت على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل واحد بعد الدخول في أوقات إضافية، وتلعب الأحد أمام البرتغال في ختام المسابقة التي تقام للمرة الأولى.

وقال كومان لوسائل الإعلام بعد المباراة: "بالنسبة لي دي يونج كان فعلاً لاعب المباراة، يستحق الجائزة، الجميع يركز على ما يفعل بالكرة وكيف هو هاديء، ولكن دفاعياً يستعيد كرات عدة، لاعب رائع".

هولندا تقلب تأخرها أمام إنجلترا إلى فوز بثلاثية وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة البرتغال ⚽️ pic.twitter.com/fy3AqT28EU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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وأكمل: "الأمر يبدو سهلاً، مشاهدة فرينكي يلعب أمر ممتع حقاً، الانتصار هذه الليلة كان مستحقاً، لن نتوقف ودائماً نريد التحسن، نحن سعداء ونملك الثقة".

وعن النهائي: "ليس صراع بين لاعبين رونالدو وفان دايك، نحن نتحدث عن هولندا والبرتغال، من الصعب الدفاع أمام رونالدو ولكن سنبحث عن الاستحواذ ووقتها لا يمكنهم الهجوم كثيراً".

واختتم قائلاً: "نملك مواهب كبيرة، لاعبان فازا بدوري الأبطال، والآن خبرة لعب وفوز في نصف النهائي، ثم نلعب النهائي، كل تلك الأمور تسهل كل شيء بعد ذلك".

وتملك هولندا فرصة العودة لمنصات التتويج الأحد المقبل بعد غياب منذ بطولة أمم أوروبا 1988.