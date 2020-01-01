كومان يعلق على كلمات ميسي واقتراب بوتشيتينو من باريس

المدرب يتحدث قبل لقاء إيبار

أبدى رونالد كومان، مدرب برشلونة، سعادته بتصريحات نجمه ليونيل ميسي الأخيرة، كما علق على إمكانية تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً لبي إس جي.

ميسي تحدث في حوار مطول مساء الأحد مع أحد القنوات حول مستقبله وأحوال برشلونة وتعيين كومان، المزيد من هنا.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي لمباراة إيبار الثلاثاء: "ميسي يعاني من ألم في الكاحل، ولذا لن يلعب أمام إيبار وسنقيم حالته في اليومين المقبلين".

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وواصل: "لم أتابع الحوار مباشرة ولكن قرأت ما نُشر في الصحافة، سعيد أن ميسي يعتبر وصولي بمثابة التعاقد الناجح لأنه لاعب مهم للنادي وعالم الكرة، هذا عام انتقالي وميسي قطعة مهمة".

وأكمل الهولندي: "أريد من جميع اللاعبين أن يكونوا بنفس جودة وحسم ميسي أمام المرمى، حديث ميسي عن رغبته بأن يكون مديراً رياضياً؟ لست مخولاً بالحديث عن ذلك ولكن سيكون أمراً جيداً لبرشلونة أن يبقى في النادي".

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وحول تعيين بوتشيتينو في باريس سان جيرمان: "لا يمكنني التعليق على الأمر، لا أعرف مدى صحته وهناك بعد شهرين على المباراة معهم، أما بخصوص ميسي لا أعتقد أن مستقبله مربوط بالمدرب".

وعن مباراة الغد: "لم أحدد المستدعين ولكن ديمبيلي سيكون حاضراً، الراحة لثلاثة أو أربعة أيام لا تضر وهي مهمة ذهنياً للاعبين، تتحدثون عن طريقة اللعب ولكن الأهم روح وعمل اللاعبين".

برشلونة يستضيف إيبار مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو" لحساب الدوري المحلي في اللقاء الأول له بعد التوقف بسبب عطلة أعياد الميلاد في إسبانيا.