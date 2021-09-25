كومان: لن أهدر طاقتي على شائعات الصحافة وفاتي سيلعب دقائق محدودة

كومان يعلق على شائعات رحيله وعودة فاتي

تحدث رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة عن عدة أمور في المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق لمواجهة ليفانتي غدًا، أبرزها تصريحات لابورتا الصحفية والشائعات حول رحيله.

الهولندي قام يوم الأربعاء بالظهور في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة قادش في الدوري الإسباني، واقتصر ظهوره على قراءة بيان معد سلفًا دون قبول أسئلة من الصحفيين.

ليأتي جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هو الآخر بتصريحات، أوضح فيها تقديره للكلمات التي قالها كومان في بيانه، واحترامه الكامل لما قام به.

ماذا قال كومان عن لابورتا؟

أبدى كومان موافقته مع تصريحات لابورتا، حيث قال: "الرئيس هو أهم رجل في النادي، يمكنه التحدث وإبداء رأيه، أكثر ما يهمني الآن هو العمل والفوز بالمبارايات".

وعن شائعات رحيله، أكد الهولندي: "لا أستطيع أن أقول الكثير عن هذا، لأنني لا أتابع ما تكتبه الصحافة منذ مدة طويلة، أعلم أن هناك شائعات لكن كل ما علينا فعله هو الفوز بالمباريات، لن أضيع طاقتي على أشياء لا أستطيع التحكم فيها".

وبخصوص عودة فاتي .. ماذا قال كومان؟

قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي شهدت عودة النجم الشاب أنسو فاتي إلى قائمة الفريق، بعد تسلمه التصريح الطبي بالمشاركة في المباريات مرة أخرى.

وقال كومان بخصوص هذا الصدد: "إنه أمر مهم للغاية، أولاً بالنسبة للاعب، لدينا خطة لاستعادة أنسو بالكامل"

وأضاف: "سيحصل على بعض الدقائق، بحد أقصى 15 دقيقة، أهم شيء هو استعادة اللاعب بشكل جيد، وليس سريعًا".

وعن غيابه أمام ليفانتي بسبب الطرد، ماذا قال كومان؟

"أود أن أكون حاضرا، خاصة في اللحظات الصعبة، فنحن بحاجة إلى النقاط الثلاث".

وأتم "لن أشتكي لأن الأمر معقد. أنا لم أتفق مع بعض الأمور في المباراة السابقة، ولكن علي أن أكون أكثر هدوء، أنا إنسان وبعض الحالات أحيانا يصعب تقبلها".

يذكر أن رونالد كومان قد تعرض للطرد أمام قادش بسبب الاعتراض على الحكم.

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