كومان: لم أملك سوى الاتصال بسواريز هاتفيًا ولن أخوض لعبة الانتخابات

رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يدافع عن نفسه بعد رحيل لويس سواريز ويؤكد أنه لن ينخرط في لعبة الانتخابات.

دافع رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن نفسه بعد رحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوف النادي مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان ضمن حوار مع صحيفة "ألجمين داجبلاد"، وأكد خلاله أن خيار الاتصال بسواريز هاتفيًا كان الخيار الوحيد بالنسبة له.

وقال كومان: "سواريز كان لا يزال في إجازة، وهو ما جعل كل شيء أكثر صعوبة بالنسبة لي لذلك اتصلت به هاتفيًا، فلم يكن هناك أي طريقة أخرى".

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وأضاف: "كان يجب أن أوصل الرسالة لسواريز بكل وضوح وأمانة، وفي ذلك الوقت كان لا يزال لديه عقده مع برشلونة ويستطيع بنفسه أن يحدد ما الذي سيفعله بمستقبله".

وأردف: "بالنسبة لي الأمور كانت واضحة من البداية أن الفريق في حاجة للكثير من التغييرات، كانت تلك فكرة الإدارة وفكرتي أنا أيضًا، وسواريز كان ضمن هؤلاء الذين أرى أن مشاركتهم لن تكون دقائق عديدة".

وأكمل تصريحاته بالحديث عن رد فعل ليونيل ميسي: "أنا أفهم شعوره بالإحباط جيدًا، لكن سواريز نفسه حضر لتدريبات برشلونة لتهنئة الطاقم الفني، وهو لا يلومنا على رحيله بكل تأكيد".

وأردف عن مستقبله في برشلونة: "لن أقوم أبدًا بالحديث مع أي مرشح قبل الانتخابات، سأبقى بعيدًا عن تلك اللعبة، ولو قمت بعملي بشكل جيد لا أعتقد أن أحدهم سيرفض استمراري".

جدير بالذكر أن سواريز كان قد انضم لأتلتيكو مدريد بشكل مجاني بعدما كان كومان قد أخبره أن دقائقه في برشلونة لن تكون كثيرة في الفترة القادمة.